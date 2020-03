Messina, studentessa di Medicina strangolata dal compagno. L'ultimo post di Lorena sul Coronavirus: «Amate la vita»

Strangola la compagna al termine di una lite e poi chiama i carabinieri per denunciare quanto accaduto. È successo questa mattina a Furci Siculo, piccolo paese del Messinese. La vittima è Lorena Quaranta, giovane studentessa al sesto anni di Medicina a Messina, ma originaria di Favara, in provincia di Agrigento. Ad ucciderla sarebbe stato il compagno e convivente Antonio Di Pace, anche lui studente di Medicina. La avrebbe soffocata durante un litigio, poi avrebbe tentato di togliersi la vita prima di chiamare i carabinieri. Sul posto investigatori e medico legale. La Procura di Messina ha aperto una inchiesta coordinata dal Procuratore Maurizio de Lucia.

Pugile inglese pubblica un video choc: «Ecco come picchiare le vostre donne»

Francia, durante la quarantena i casi di violenza in casa aumentati del 30%

Dalle foto sulla pagina facebook della vittima tutto sembra tranne che tra i due ci fossero problemi. Tanti scatti insieme, anche recenti. La coppia sempre sorridente e all'apparenza innamorata. Nulla faceva presagire una tragedia simile.



Ora più che mai bisogna dimostrare Responsabilità e amore per la VITA. Abbiate Rispetto di voi stessi, delle vostre Famiglie e del vostro Paese. E ricordatevi di coloro che sono quotidianamente in Corsia per curare i nostri malati. Rimaniamo uniti, ognuno nella propria CASA. Evitiamo che il prossimo malato possa essere un nostro caro o noi stessi

Lorena Quaranta, in quanto studentessa di Medicina, era molto coinvolta dall'emergenza. Solo l'11 marzo scorso aveva pubblicato un post con una foto di un infermiera che abbraccia l'Italia: «

«È un dramma nel dramma. Stamattina ci siamo svegliati con la notizia di questa tragedia. Siamo sconvolti», dice Matteo Francilia, il sindaco di Furci Siculo. La tragedia in un appartamento in via delle Mimose, una zona residenziale alla periferia del paese. Sul posto i carabinieri e il medico legale.

«Non conoscevo né la vittima né l'assassino - spiega il primo cittadino che si è recato immediatamente sul posto -. Dalle poche notizie che ho potuto raccogliere pare che entrambi non fossero originari di Furci Siculo. Confidiamo nel lavoro dei carabinieri e della magistratura per fare luce su quanto accaduto, ma ogni forma di violenza, ancora di più se commessa ai danni di una donna - precisa il sindaco leghista - va condannata senza se e senza ma. Chi si macchia di simili gesti deve marcire in galera. La nostra comunità da sempre è in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, abbiamo istituito un centro di ascolto e anti-violenza, ecco perché una simile notizia ci addolora profondamente».

Il rettore dell'università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, affida a un post su facebook la tristezza per quanto è successo. «Avendo appreso della drammatica notizia di un ulteriore femminicidio che vede coinvolta Lorena Quaranta, una studentessa del 6° anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, esprime profonda tristezza e dolore, a nome di tutta la comunità accademica, per quanto accaduto ed è vicino alla famiglia ed agli amici della giovane donna».

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA