Messina Denaro, trovata una pistola nel covo-rifugio del boss: è una «Smith & Wesson» con matricola cancellata

Una pistola nel covo di vicolo San Vito a Campobello di Mazara: nell'ultimo rifugio del boss Matteo Messina Denaro, i carabinieri hanno trovato anche una pistola revolver «Smith & Wesson» calibro 38 special, completa di 5 cartucce. L'arma, con matricola cancellata, è stata trovata durante una perquisizione. In casa il capomafia teneva anche 20 cartucce dello stesso calibro.

L'arma, consegnata al Ris per le analisi, era carica e occultata in un sottofondo di un mobile della cucina che è stata smontata totalmente. Gli accertamenti tecnici diranno se è stata usata per alcuni degli omicidi contestati al boss.