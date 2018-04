Colpo alla rete di Messina Denaro: 22 fermi, anche due cognati del boss

Trapani operazione congiunta con #CC per 22 persone appartenenti a sodalizio mafioso capeggiato dal latitante Matteo Messina Denaro per controllo economico del territorio

Individuate la rete che smistava i pizzini usati dal latitante per impartire le disposizioni pic.twitter.com/l5yqh9WtJC — Polizia di Stato (@poliziadistato) 19 aprile 2018

L'indagine ha consentito inoltre di individuare la rete utilizzata da Messina Denaro per lo smistamento dei pizzini con i quali dava le disposizioni agli affiliati. Il blitz nel Trapanese è l'ennesimo colpo inferto dagli investigatori alla rete relazionale, criminale ed economica del boss mafioso.

