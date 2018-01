© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fine della latitanza per, 45enne napoletano che dalaveva fatto perdere le proprie tracce in seguito a una condanna di nove anni per estorsione e usura. L'arresto, avvenuto in, dove l'uomo si era rifugiato con una, è stato eseguito dalla Direzione investigativa antimafia di Padova.Secondo le indagini della procura di Verona l'uomo, che viveva con la moglie e due figli adove gestiva un'attività di ristorazione, avrebbe commessotra il 2005 ed il 2009, dunque anche durante la, applicando a diversi commercianti del settore dell'abbigliamento tassi di usura annui superiori al 200%. Attività che facevano riferimento al, operante nella zona nord di Napoli.Le indagini della Dia hanno consentito di accertare che Longo era entrato negli Stati Uniti al confine tra California e Messico nel 2006, utilizzando il passaporto italiano. Nel 2017 si era, e aveva spostato una donna messicana dalla quale ha avuto due figlie. Gli investigatori sono riusciti a localizzare la famiglia a Tijuana dove Longo viveva utilizzandointestati a Francisco Javier Gonzales. Sono così state attivate le autorità messicane, grazie al supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip) e della Direzione Antidroga, che hanno espulso il latitante verso l'Italia. Longo è stato arrestato durante lo scalo tecnico a Madrid.