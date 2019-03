Una donna di 33 anni è stata uccisa nel Napoletano, a Melito di Napoli. I carabinieri Sono intervenuti d'urgenza in via Papa Giovanni XXIII per segnalazione al 112 di colpi d'arma da fuoco. Una volta sul posto hanno accertato che al quinto piano della palazzina al civico 49 era deceduta all'interno della propria abitazione una 33enne del luogo incensurata. I militari sono subito arrivati sul posto.



La vittima era sposata, ma il marito non era in casa. L'uomo, dopo una telefonata al suo avvocato, si è consegnato ai carabinieri. La donna era madre di una ragazzina di 14 anni e di un maschio di sette. Viveva in un complesso di edilizia popolare della zona di via Papa Giovanni, non lontano dal centro storico di Melito di Napoli.

