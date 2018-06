Medico commise errore, paziente risarcito con 70mila euro dopo 21 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risarcito dopo 21 anni per un errore medico. I giudici di Caltanissetta hanno dato ragione a un paziente che ha ottenuto 70mila euro per un errore medico che gli aveva causato seri danni fisici. Il fatto risale al 22 giugno '97, quando un minorenne si recò al pronto soccorso dell'ospedale «Sant'Elia»; ma il medico di turno, invece che disporre l'intervento chirurgico, decise di seguire una diversa terapia, poi risultata errata.Il medico, ormai in pensione, venne condannato penalmente per lesioni colpose e, una volta divenuta definitiva la sentenza, il legale della persona offesa, l'avvocato Giuseppe Giunta, ha chiesto e ottenuto il risarcimento danni presentando ricorso al Tribunale civile.