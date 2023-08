Il tuffo in mare, il malore e il corpo avvistato dai kitesurfisti: Mattia Casturà trovato morto a 35 anni a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT’ELPIDIO - Sgomento fra i bagnanti ieri pomeriggio in spiaggia, recuperato in mare il cadavere di un giovane di 35 anni. La vittima è Mattia Casturà, residente in città.

Mattia Casturà morto, cosa è successo

Immediatamente sono scattati i soccorsi, sono stati allertati tutti i bagnini impegnati nei sette chilometri di spiaggia di Porto Sant’Elpidio ed è stato chiamato il 118. L’automedica e la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio sono arrivate subito sul posto, il corpo è stato recuperato dal bagnino nel tratto di spiaggia libera fra gli chalet Saxa Beach e Controvento: la zona è quella di fronte all’ex Fim, dove c’è l’area parcheggio per i camper, affollata quindi anche di numerosi turisti dell’entroterra. Il personale medico-infermieristico del pronto intervento ha cercato di rianimare il giovane, ma tutti i tentativi sono apparsi subito vani, si è capito immediatamente che la situazione era disperata. L’anatomopatologo, arrivato con il magistrato poco dopo il ritrovamento, intorno alle 17, dopo aver effettuato i primi controlli sul corpo ha stabilito che il giovane era morto da almeno 8 ore, quindi nella prima mattinata. Non aveva lasciato i documenti in spiaggia.

Si ipotizza anche, ma ieri sono stati ascoltati i famigliari per ricostruire le sue ultime ore, che non sia rientrato a casa nella notte precedente. Procedono le indagini e non si trascura alcuna ipotesi, fra le quali un malore prodotto da un tuffo azzardato. Da verificare anche l’ora del decesso. Sul posto è arrivato dapprima lo zio del ragazzo, mentre la madre, appena appresa la notizia, ha avuto un malore e non è riuscita a raggiungere la spiaggia. Il giovane è stato riconosciuto da diversi bagnanti e subito si è sparsa la voce: la spiaggia era affollatissima ieri pomeriggio, ma dagli ombrelloni, tra sdraio e lettini, nessuno avrebbe potuto accorgersi del corpo che galleggiava al largo, solo i kitesurfisti hanno potuto vederlo.

LE INDAGINI

Indagano i carabinieri, sul posto i militari della locale stazione con gli agenti della polizia municipale e il personale della Guardia costiera. Sul posto è poi giunto anche il padre. E’ stato allertato pure il sindaco Massimiliano Ciarpella, che era in Comune con tutta la giunta e tutti gli assessori: con lui si sono recati in spiaggia anche il vicesindaco Andrea Balestrieri e gli assessori Enzo Farina, Marco Traini ed Elisa Torresi. «Un giovane buonissimo, grande amante degli animali e dei cani in particolare», dice chi lo conosceva e non sa darsi pace per questa morte assurda.