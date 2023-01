Fu una delle prime a coprirlo e a favorire la sua latitanza, Maria è oggi una donna libera. Il suo conto con la giustizia per la condanna di favoreggiamento l'ha pagato ma è grazie a due lettere che la donna scrisse a Matteo Messina Denaro a metà degli anni Novanta che i carabinieri del Ros capirono come il ricercato si nascondeva non lontano dalla sua terra d'origine.

Matteo Messina Denaro arrestato a Palermo

Era in una clinica. «Si faceva chiamare Bonafede»

La donna è la più grande di tre figli, nata a Palermo nel 1965, per alcuni anni fu la compagna del super latitante arrestato questa mattina dal Ros dei carabinieri. La sorella e il fratello di Maria emersero in diverse attività investigative che riguardarono cosa nostra. «Il fratello, Francesco, fu condannato per favoreggiamento aggravato sempre in merito alla latitanza di Matteo Messina Denaro di cui ne fu l'autista di fiducia per alcuni anni. La sorella, più piccola, Paola, è emersa in un'attività investigativa molto importante - spiega il colonnello Lucio Arcidiacono a capo del primo reparto investigativo servizio centrale del Ros - ovvero quella sull'ingegnere Michele Aiello, l'imprenditore della provincia di Palermo conosciuto come il "ras" della sanità privata in Sicilia e individuato come espressione imprenditoriale di Bernardo Provenzano». Ma è Maria una delle donne di Denaro a descrivere, e coprire, le prime fasi della sua latitanza.

Di seguito le due lettere che la donna scrisse al super latitante e che furono recuperare dai carabinieri di Mazara del Vallo durante un controllo il 26 ottobre 1996.

La prima lettera è datata 24 ottobre 1996

«Amore mio ciao.

Spero tanto che stai bene, cosi come ti dico di me. ho ricevuto la tua oggi.

Assunta il lunedì, mercoledì e venerdì lavora di mattina, mentre il martedì e il giovedì di pomeriggio. suo marito forse prossima settimana avrà il turno di pomeriggio e cioè dalle 13.00 alle 19.00 perché l’altro giorno aveva detto che farà 2 settimane di pomeriggio e una di mattina che è dalle 06.00 alle 12.00. e quindi per regola la prossima dovrebbe essere di pomeriggio e l’altra a venire di mattina. oggi assuntina mi ha detto che per domani gli hanno cambiato il turno e che quindi a questo punto non sa che turni avrà perché non gli hanno detto se è solo per domani. quindi io ti consiglierei, siccome penso che a portarti i vestiti saranno soltanto quelle brave ed oneste persone che io conosco molto bene, potresti farmelo dire un giorno prima così io cercherei di sapere il turno del marito, poi naturalmente sei sempre tu che devi decidere, fammi sapere.

Avevo gia pensato di far comprare spesa che può stare, infatti si trova gia a casa.

Tom mi ha dato 2 fustini di olive dolci e ti ringrazio. Ma mi ha chiesto se sapevo se erano tutti e due per me perché lui non ricordava, io gli ho risposto che non sapevo niente. A proposito, ma che penso che uno sarà per te, dato che sono due, anche se io pensavo che uno lo dividevamo io e tu, quindi fammi sapere cosa devo fare.

Desidereri una cosa, se vuoi naturalmente e se lo ritieni possibile. Quando Assuntina ti farà la spesa se può sbrigarsela con me per i soldi. Ti prego di non fraintendere ciò che voglio dirti è soltanto perché penso che tu le daresti un fondo cassa e questa è una cosa che mi darebbe tanto fastidio, non so spiegarti il motivo, ma ti prego di capirmi e poi non so se invece ti sentiresti a disagio dandoglieli tu o se magari lei si sentirebbe a disagio, poi ti prego di un'altra cosa se posso continuare a comprarti io tutto ciò che hai bisogno tranne la spesa naturalmente sempre se ritieni che sia fattibile. Capisco che tutto ciò che ti stò chiedendo potrà sembrarti stupido, ma non lo so nemmeno io a volte come sono fatta. Ti prego soltanto di comprendermi, comunque se tutto ciò potrebbe farti incavolare con me, ti prego di non tenerne conto e di scusarmi se ho sbagliato senza rendermene conto. scusami se sono cosi stupida.

Ho chiesto ad Assuntina se suo marito le chiede come mai io no vado a casa nostra, mi ha risposto che finora non le ha chiesto niente.

Mio fratello mi ha detto che in quel negozio che tu sai ha visto una cosa, ma che quando ci sono andata io non c’era perché dovevano ancora arrivare altre cose e io vorrei comprartela infatti volevo andarci sabato, non volevo dirtelo, volevo farti una sorpresa, ma dato che mi hai detto che non devo più andarci, desidero sapere soltanto come devo fare per comprarla dimmelo tu, ma ti prego non dirmi di no desidero tanto farti questo regalo per favore.

Sai ho letto nella rivista dei videogiochi che è uscita la cassetta di "Donkey kong 3", non vedo l’ora che sia in commercio per comprarla, quella invece del secret of mana 2 ancora non è arrivata amore mio in passato non credevo che si potesse amare cosi come amo te, il mio amore per te non ha limiti, sei la cosa più bella che mi sia mai capitata, non smetterò mai di amarti. Per me sei tutto e ti prego di non dirmi più di farmi o godermi la mia vita; sto male quando me lo dici; sei molto speciale, tutto ciò che una donna possa desiderare. Avrei voluto conoscerti fin da piccola e crescere con te. Sicuramente te ne avrei combinate di tutti i colori, perché da bambina ero un maschiaccio. Non sono mai stata così felice prima di conoscerti, sei la luce e la gioia dei miei occhi, ti ho sempre rispettato e lo farò sempre, non sono mai stata una ragazza di grandi pretese come tu sai, ho solo un unico desiderio vivere il resto della mia vita con te e spero tanto che anche tu lo voglia e che dio ci aiuti.

Stanotte ho fatto un brutto sogno; ho sognato di te con Assuntina, quando mi sono svegliata ero sconvolta, ma ho subito pensato che è stato solo un brutto sogno, perché so che non mi faresti mai una cosa del genere, perdonami comunque per la mia forse esagerata gelosia, ma forse è dovuta al fatto che tu sei dentro di me, e che ti amo con tutta l’anima. Il mio primo pensiero al mio risveglio sei tu. L’ultimo prima di addormentarmi. Ogni secondo della giornata ti penso e sono felice di averti conosciuto e ringrazio dio per questo. sei tutta la mia vita e spero che anche tu come per me sarai per sempre mio, grazie per i momenti felici che solo tu mi hai saputo regalare e che spero mi regalerai ancora.

Io spero che tu continui a volere sempre di vivere il resto della tua vita con me e che non abbandoni mai il nostro sogno e sai come andrà a finire? Che tu ti stancherai di me perché io sarò la tua tortura sempre non ti lascerò mai un attimo in pace, comunque spero che non sarai mai stanco del mio amore e che non smetterai mai di amarmi.

A volte rido da sola pensando ad alcune scemate che combinavamo ma che a noi divertivano tantissimo, altre volte invece divento triste perché vorrei stare sempre con te, ho pensato molto al motivo per cui non vuoi che viva con te e credo di averlo finalmente capito, quindi se è come penso io, ti capisco, ma non sono d’accordo con te. ma siccome ti rispetto tantissimo di conseguenza rispetto la tua scelta.

Spero di rivederti presto, naturalmente quando lo riterrai possibile, ho voglia di darti tantissimi baci, mi manchi un mondo.

Quando ho letto la tua lettera non ho riso di te, anzi mi sono commossa o per meglio dire ho pianto (non ridere tu di me), anche se non mi hai mai detto queste cose dentro di me ho sempre sperato che me le dicessi, e adesso sentirtele dire mi ha fatto provare una gioia che non so descriverti, ti ho amato, ti amo e ti amerò per tutta la vita.

Dal profondo del mio cuore ti amo ti mando tantissimi baci tua x sempre mari. ciao p.s.: scrivimi presto».

La seconda lettera che la donna scrisse a Denaro era datata 25 ottobre 1996

«Ciao

volevo dirti a proposito dei miei che anche se non mi hanno detto niente penso che quando hanno saputo che Assuntina ha preso la casa, hanno capito in realtà che serviva per te, perché come tu sai non sono stupidi. Per quanto riguarda Chiara, lei me lo ha proprio detto di aver capito che serviva per te, ma comunque non abbiamo avuto più nessun discorso a riguardo, quindi stai tranquillo che ne a lei ne ai miei compreso mio fratello non gli confermerò mai niente anche se loro dovessero capire che ti trovi la, non ricordo bene se nelle mie precedenti ti ho detto questo discorso, se non l’ho fatto ti prego di perdonarmi, ma ogni volta vorrei dirti tante di quelle cose che poi dimentico, scusami.

Stamattina appena mi sono svegliata, ti ho pensato non so se riuscirai mai a capire quanto io ti amo, spero di si, mi manchi tantissimo, non vedo l’ora di rivederti. ti mando tanti baci. Ti amo tua x sempre mari ciao».

Le donne di Matteo Messina Denaro Parte I, Maria Mesi