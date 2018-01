Omicidio Mattarella, dopo 38 anni una targa riapre pista neofascista

La Procura di Palermo ha riaperto, a 38 anni di distanza dall'omicidio, l'inchiesta sull'uccisione di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, fratello dell'attuale Capo dello Stato, Sergio. Gli inquirenti stanno effettuando una serie di nuovi accertamenti su reperti finora mai analizzati. Occhi puntati, ancora una volta, sui Nar, i Nuclei armati rivoluzionari. Giusva Fioravanti fu processato e assolto dall'accusa di essere stato il killer del presidente ucciso il 6 gennaio 1980. Attraverso un confronto comparato, come scrivono oggi alcuni quotidiani, sarebbe emerso che uno dei reperti del processo celebrato a Palermo, la targa di un'auto del commando, sarebbe stata divisa in due dagli autori del furto e una parte fu poi ritrovata nelo 1982 in un covo dei Nar. Per l'omicidio sono stati condannati i vertici della Cupola.

