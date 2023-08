Matilde Borromeo, furto in casa a Milano: il ladro sorpreso dai domestici filippini, aveva una bottino da 250 mila euro

Quando è stato bloccato e consegnato ai carabinieri dalla coppia di domestici filippini, il ladro aveva ancora in tasca la fede Cartier di Antonius Von Furstenberg. «Ma poteva andare molto peggio». Parola di Matilde Borromeo, 39 anni, erede della storica casata milanese, sorella di Lavinia Elkann e sorellastra di Beatrice e Carlo Borromeo.

Suo marito è il 38enne Antonius Von Furstenberg, principe della famiglia reale tedesca. Due figli, e un matrimonio sfarzoso con vista sul lago Maggiore, dodici anni fa.

Il tentato furto

Un ladro, un 23enne marocchino, Rachid Z., si è intrufolato nella sua casa a Milano, ma è stato sorpreso dai custodi. Lo racconta il Corriere della Sera. Ha spaccato il vetro di una finestra e messo le stanze a soqquadro, buttando dentro grosse buste di plastica diversi oggetti di valore: collane, anelli, orecchini, un orologio, ma anche monetine, soprammobili a casaccio, bottiglie di liquori, un Ipad. Il lusso generale della casa consente comunque al suo occhio inesperto di racimolare un tesoretto di tutto rispetto: 250mila euro.

«I nostri domestici lo hanno sorpreso per pura fortuna — racconta Matilde —: avevano deciso di trascorrere qualche ora in più in casa per godere del fresco dell’aria condizionata. Alla fine è stato un furto a lieto fine. Mi sento di vivere in una città protetta e sicura. Sono cose che purtroppo sono sempre accadute, specie in estate».