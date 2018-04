Schianto nella notte: morti 4 giovani, tra le vittime una coppia che doveva sposarsi tra un mese

Si sarebbero dovuti sposare il prossimo 12 maggio Felice Porzio e la fidanzata Rosaria Locaso, entrambi 28enni di Ferrandina: sono due delle quattro persone morte la notte scorsa nell'incidente stradale avvenuto sulla strada statale «Basentana». Le altre vittime sono Luigi Porzio (fratello di Felice), di 33 anni, e Michele Carbone, di 28, di Tricarico ( Matera). Secondo quanto si è appreso, i fratelli Porzio e la fidanzata di Felice stavano tornando a Ferrandina dopo la serata trascorsa a Bernalda, mentre Carbone stava facendo rientrando dalla provincia di Taranto.

Avevano tra i 28 e i 33 anni le quattro persone morte nell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada statale «Basentana», nei pressi di Pisticci ( Matera). Intorno alle ore 1.30, una Fiat Punto guidata da un giovane di 28 anni di Tricarico ( Matera) si è scontrata - per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale - con una Seat Altea su cui viaggiavano due fratelli di Ferrandina ( Matera), uno di 33 anni e l'altro di 28, e la fidanzata 28enne di uno dei due. I tre maschi sono morti all'istante mentre la 28enne è morta poco dopo durante il trasporto all'ospedale di Policoro ( Matera).