Massa, furgone travolge gruppo in attesa dell'autobus: 2 morti e tre feriti gravi

Tragedia all'alba sull'Aurelia: è di due morti e 3 feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto all'alba sulla statale alla periferia di Massa (Massa Carrara), dove un furgone ha investito un gruppo di anziani che era in attesa di un autobus. Secondo le prime informazioni una delle persone decedute è una donna di 75 anni, residente nell'Empolese. Ferite anche altre tre persone che erano con lei, di cui due in modo grave.



Tutti sono stati trasferiti dall'ambulanze del 118 all'ospedale di Massa. Anche il conducente del furgone che trasportava medicinali, un giovane, è stato trasportato al pronto soccorso, dell'ospedale Versilia, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti la polizia stradale e i carabinieri: da una prima ricostruzione le persone investite dal furgone, tutti pensionati, stavano attraversando la strada per raggiungere il pullman che doveva portarli in gita a Praga. Il tratto dell'Aurelia è tutt'ora chiuso al traffico per i rilievi.

