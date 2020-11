Ragazzo di 26 anni si schianta: è grave. L’elisoccorso atterra in superstrada

Ascoli-Mare, si schianta in superstrada: grave 26enne albanese, residente a Martinsicuro, in proncia di Teramo. L’ incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, verso le 14. Coinvolto H.D., un giovane di 26 anni alla guida della sua Peugeot 208. Mentre stava percorrendo la superstrada Ascoli-Mare in direzione Est, all’altezza di Centobuchi, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso, il 26enne, ha perso il controllo della sua auto, girando tre volte su se stesso, e per infine andarsi a andarsi a schiantare contro il guardrail. In quel momento c’era molto traffico e sono per un caso fortuito non ha coinvolto altri mezzi.

I primi a prestare soccorso e allertare gli aiuti sono stati altri automobilisti che transitavano dietro di lui. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata e vigili del fuoco di Ascoli che hanno dovuto faticare non poco per estrarre il ragazzo dalle lamiere. Una volta estratto il personale sanitario, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, ha allertato l’elisoccorso. I poliziotti hanno dovuto bloccare il traffico per far atterrare l’elicottero in mezzo la superstrada. Una volta a bordo il 26enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Torrette di Ancona. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La strada è stata regolarmente riaperta al traffico intorno alle 15.30. Sulla vicenda indaga la stradale di San Benedetto del Tronto



