Muore a 32 anni mentre gioca a calcetto: verrà effettuata l'autopsia

di Tito Di Persio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore a 32 anni mentre gioca a. Tragedia nella tarda serata di ieri, verso le 23.30, quando un 32enne, originario di, ma residente a Martinsicuro (in provincia di Teramo ) dove lavorava, è morto a causa di un malore che lo ha colto durante la partita di calcetto. Una circostanza drammatica che ricorre spesso nelle cronache e che riporta alla necessità di fare sport solo dopo essersi sottoposti a visite mediche per ridurre al massimo il rischio di malori mortali.Il 32enne, stando a una prima ricostruzione fatta da alcuni presenti, si è accasciato improvvisamente a terra durante un’azione di gioco. I primi a prestare soccorso sono stati i suoi compagni, impegnati in un torneo estivo molto partecipato. E' intervenuta un’ambulanza del 118, il personale ha fatto di tutto per cercare di rianimare il giovane campano. Inizialmente è stato utilizzato il defibrillatore, poi un lungo massaggio cardiaco e infine nuovamente il defibrillatore. Purtroppo tutti gli sforzi sono stati vani, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Alba Adriatica e il pm di turno, che dopo una prima ispezione cadaverica ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio dell’ospedale di Giulianova in attesa dell’autopsia.