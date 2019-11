Marito organizza stupro di gruppo sulla moglie: si stavano separando. Arrestato noto professionista

di Enrico Chillè

Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di aver organizzato uno stupro di gruppo ai danni della moglie , da cui si stava separando . Sull'uomo pende anche l'accusa di maltrattamenti ai danni del figlio . È accaduto a Lecco ), nei pressi del confine con la provincia di Sondrio . Come riporta Il Giorno, l'uomo è un noto professionista della zona, spesso impegnato in trasferte di lavoro: a denunciarlo è stata proprio la moglie, una giovane donna straniera. Sulla vicenda indagano i magistrati della Procura e del Tribunale dei minori di Milano , che hanno chiesto e ottenuto un mandato di cattura.L'uomo, al momento, si trova in carcere a Pescarenico, sorvegliato costantemente per evitare che altri detenuti possano aggredirlo. Dopo la denuncia della moglie , ricca di particolari, gli inquirenti hanno avviato altre indagini e raccolto diverse prove, fino a giungere all'arresto dell'uomo.Il figlio della coppia, che sarebbe vittima di maltrattamenti da parte del padre, è un bambino che frequenta le elementari. Insieme all'uomo ci sono altri indagati, che avrebbero partecipato allo stupro di gruppo , ma i magistrati mantengono il massimo riserbo.