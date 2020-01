Il marito muore, la moglie bloccata non può dare l'allarme: trovati dopo due giorni

LECCE - Una vera e propria tragedia nel Salento. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta e si sono ritrovati davanti a una storia terribile: lui morto, probabilmente a causa di un malore, e lei allettata, impossibilitata non solo a soccorrere il suo compagno di una vita, ma anche ad avvisare di quanto accaduto. E' successo questa mattina a marina di Mancaversa, nel Salento. Ad allertare i caschi rossi è stato il figlio della anziana coppia, preoccupato del fatto che i due - che vivevano da soli in una casa di via Ischia, nella marina di Taviano - non dessero loro notizie da un paio di giorni.

Ultimo aggiornamento: 11:37

