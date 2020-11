Genova, il marito muore per Covid: moglie si uccide gettandosi dal balcone

Non ha retto alla notizia della morte per Covid del marito e si è tolta la vita. È successo questo pomeriggio in un quartiere di Genova. La donna, 80 anni, si è lanciata dalla finestra di casa. Il marito, 86 anni, è morto ieri sera all'ospedale San Martino dove era ricoverato per il coronavirus. Sul posto è arrivata una ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare la morte dell'anziana. Oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 20:03

