Minaccia con un coltello una donna per avere un rapporto sessuale. E' successo a Marino dove sabato notte ci sono stati attimi di grande paura. Un ragazzo di 26 anni si è avvicinato alla donna che stava fumando con la scusa di accendere una sigaretta. Dopo qualche secondo però ha tirato fuori un coltello, minacciandola, voleva violentarla. Il giovane di 26 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Marino, con l'ausilio dei colleghi di Albano Laziale.L'episodio è accaduto sabato sera nel parcheggio di fronte a un locale di via dei Mille, in località Cava dei Selci, vicino al palaghiaccio. La vittima, una donna di 43 anni, era in compagnia della figlia di 17 anni e del suo fidanzato 19enne e tutti e tre stavano per entrare nel locale. Il ragazzo 19enne, intervenuto in difesa della donna, è stato aggredito, ne è nata una violenta colluttazione, interrotta dall'intervento della pattuglia del commissariato di Marino. Gli agenti hanno identificato l'aggressore per L.B. del posto. All'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sequestrato il coltello. Accompagnato negli uffici di Polizia, al termine delle atti di rito, il 26enne è stato arrestato per i reati di tentata violenza sessuale e minaccia aggravata.