La mamma di Marco Vannini: «L'hanno ucciso due volte»

«Mio figlio me l’hanno ammazzato un’altra volta». Non si dà pace Marina Conte, madre di Marco Vannini. E anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini critica i giudici per il verdetto di martedì: «Con tutto il rispetto, sono d’accordo con i parenti del povero Marco: è una vergogna», rilancia su Facebook il vicepremier dopo la sentenza della Corte d’assise d’appello che ha ridotto la pena a 5 anni per Antonio Ciontoli. Il maresciallo della Marina, padre della fidanzata del povero Marco, si è attribuito la responsabilità dello sparo in quel maledetto 17 maggio del 2015 e per questo era stato condannato in primo grado a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, reato derubricato ora in omicidio colposo.LEGGI ANCHE: Omicidio Vannini, le telefonate al 118, il bossolo e il movente: le cose che non tornano di quella notte LEGGI ANCHE: Omicidio Vannini, pena ridotta a Ciontoli da 14 a 5 anni: ira dei familiari del 20enne «Guardi com’era bello e biondo - dice la donna stringendo una foto del figlio - Un angelo ucciso da cinque assassini che l’hanno lasciato agonizzare per quattro ore».«Non ci credo più ormai. La Giustizia è morta. La vita di mio figlio per i giudici vale cinque anni. I carabinieri mi hanno anche buttata fuori dal tribunale perché ho protestato. L’Arma si è vergognata di aver espletato questo servizio».«Malissimo, ora magari mi denunceranno per oltraggio alla Corte. Lo facciano: io andrò in galera e chi ha ammazzato Marco se ne starà a casa, libero».«Vorrei incontrarlo con il ministro alla Giustizia Bonafede. C’è già una petizione popolare. Non mi fermerò qui. Marco in Italia e nel Mondo è diventato il simbolo della non Giustizia».«C’è qualcuno in alto che protegge i Ciontoli, altrimenti non c’è altra spiegazione. Nessuno di loro sconterà un giorno di galera. Mio figlio non c’è più e l’ergastolo lo sconto io. Forse sono i Servizi Segreti a proteggerlo: non lo penso solo io, lo pensano in tanti».«La fermo, non mi ci faccia ancora pensare. Io e mio marito l’avremmo portato in ospedale ma i Ciontoli non ci hanno chiamato mentre Marco soffriva e implorava aiuto. Quelle persone non ci hanno dato la possibilità di poterlo salvare. L’omicidio colposo sarebbe valso se Marco fosse morto subito dopo il colpo. Non certo dopo la storia che hanno messo in piedi: tutte le perizie hanno dimostrato che mio figlio si sarebbe potuto salvare».«La casa dei Ciontoli non è stata mai sequestrata. La maglietta di Marco non è stata trovata. Noi dobbiamo credere che a sparare sia stato Antonio Ciontoli, lui che ha fornito al pm diverse versioni? Dobbiamo credere che Marco si stava facendo il bagno nella vasca? Dobbiamo credere che loro, poverini, non si sono resi conto della gravità della situazione? E’ una cosa disgustosa, un oltraggio all’intelligenza».«Sono esausta ma spero che il procuratore generale Saveriano faccia ricorso in Cassazione. Attendiamo le motivazioni della sentenza. Non sono io a essere fuori di testa, sono i fatti che li inchiodano e devono pagare. Prima che Marco fosse ucciso vivevo tranquillamente e ora vado dallo psichiatra mentre i Ciontoli sono vittime, o almeno vogliono passare da tali».«Tantissimo. Mio marito ha sempre lavorato e pagato le tasse, adempiendo ai suoi doveri da cittadino. Un esempio: solo per acquisire tutti i documenti in procura a Civitavecchia abbiamo speso circa 9 mila euro. Figuriamoci le perizie. Lo Stato ci ha voltato le spalle».