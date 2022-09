Alluvione Marche, trovato lo zainetto del piccolo Mattia: le ricerche del bimbo si estendono su un raggio di 10 km

È stato trovato lo zainetto da scuola di Mattia, il bambino di 8 anni, che risulta disperso, nell'ondata di maltempo abbattutasi sul Senigalliese (Ancona) la sera del 15 settembre. Lo zainetto, riconosciuto dai familiari, è stato rinvenuto ieri, a quanto si è appreso, a circa 8 km di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dall'acqua, insieme alla mamma, lungo strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. La posizione però potrebbe non essere indicativa del punto in cui si potrebbe trovarsi Mattia.

Le ricerche

La mamma, Maria Silvia Mereu, la farmacista del paese, era venuta a prenderlo dai nonni per portarlo a casa, a San Lorenzo in Campo. Mentre svoltava su una scorciatoia, lungo una strada provinciale, è stata travolta dal muro di acqua e detriti. Maria Silvia è stata ritrovata viva, aveva tenuto stretto Mattia fino a quando ha potuto, poi è sparito. Le ricerche ormai coprono un’area di una decina di chilometri: in campo una ottantina di uomini, coordinati dai vigili del fuoco. Stanno camminando nel fango, si stanno immergendo nell’acqua scura, stanno facendo alzare in volo i droni per poi visionare, dettaglio per dettaglio le immagini.

I DISPERSI

Continuano intanto le ricerche dei due dispersi da parte del personale dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei volontari di protezione civile impegnati per l'emergenza maltempo che ha colpito le Marche. Nell'attività, coordinata dai vigili del fuoco presenti sul posto di comando avanzato, sono impegnate squadre a terra, sommozzatori in assetto fluviale ed è previsto il concorso di unità cinofile nelle ricerche. Come fa sapere in una nota la prefettura di Ancona, «non sono segnalati, al momento, gravi disagi alla percorribilità delle strade statali né sulla rete ferroviaria».