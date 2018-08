Manuela Bailo è morta: uccisa dall''ex amante Fabrizio Pasini il giorno della scomparsa. Il cadavere ritrovato in una cascina

di Emilio Orlando

sparita nel nulla tra il 29 e il 31 luglio. Il corpo disi trova nel giardino di una cascina nelle campagne di Azzanello, in provincia di Cremona, ed è lì che si stanno concentrando gli scavi per ritrovarlo. L'auto della giovane donna è già stata ritrovata.L'amante, più grande di lei di una decina di anni, ha ceduto dopo un lungo interrogatorio in cui inizialmente aveva spiegato che la relazione era finita, «da oltre un anno», e di aver visto Manuela Bailo per l'ultima volta il venerdì sera prima della scomparsa. I due erano anche colleghi al caf Uil di Nave, comune in provincia di Brescia, dove viveva e lavorava Manuela.