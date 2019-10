Manuel Frattini morto, dai Pooh alla Balivo l'abbraccio degli amici: «Grazie per la tua arte»

Non posso dimenticare la spensieratezza delle giornate trascorse insieme, le nostre confidenze, le nostre risate... Ciao Manuel, ciao grande amico mio, ciao artista meraviglioso, non ti dimenticherò mai... con te oggi se ne va un pezzettino del mio cuore 💔 #ManuelFrattini pic.twitter.com/2l04vpu4fJ — Cristina D'Avena (@CristinaDAvena) October 13, 2019

Un profondo lutto ha colpito tutti noi, per la morte di un vero amico e di un grande artista: Manuel Frattini.

Le sue interpretazioni rimarranno nella storia del musical italiano.

Mancherai a tutti noi, nostro piccolo grande Manuel!

Buon Viaggio.

Roby pic.twitter.com/S9QQuZkksh — Roby Facchinetti (@RobyFacchinetti) October 13, 2019

Sono sconvolta. Non riesco ancora a crederci. Ci ha lasciato per sempre, così, di punto in bianco, e per uno maledetto arresto cardiaco, un personaggio unico, un grande ballerino, un artista unico, eccezionale. Un adorabile, delizioso amico da sempre: Manuel Frattini. TVB. RIP. pic.twitter.com/qipha8iUH1 — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) October 13, 2019

Buon viaggio #ManuelFrattini...

Grazie per la tua arte, la tua gentilezza d’animo e la tua magia sul palco🙏❤️ pic.twitter.com/4WLGFmh3ar — Caterina Balivo (@caterinabalivo) October 13, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La magia che creava sul palco era la stessa che ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto. Aladin, Peter Pan, Pinocchio. Tutti i grandi intramontabili classici che, di generazione in generazione ci hanno fatto sognare, a teatro portavano il suo volto, la sua voce. E a poco più di 24 ore dalla notizia della suaper arresto cardiaco Manuel Frattini continua a essere ricordato da grandi nomi del mondo dello spettacolo, tutti uniti in lutto esternato da un fiume di messaggi.Non lo dimenticache, su Twitter, nel postare una foto di un tenero bacio tra i due, non trattiene le emozioni per la perdita, e scrive: «Non posso dimenticare spensieratezza delle giornate trascorse insieme, le nostre confidenze, le nostre risate... Ciao Manuel, ciao grande amico mio, ciao artista meraviglioso, non ti dimenticherò mai... con te oggi se ne va un pezzettino del mio cuore»Anche isi stringono insieme, ancora una volta, nel ricordo del coreografo e interprete.scrive: «Piango la scomparsa di un amico che sapeva dare corpo e anima ai sogni e lo saluto con le parole di quel Pinocchio al quale ha dato nuova voce: comunque vada, sai che non ti scorderò possiamo crederci, amico mio...Ciao Manuel». Gli fa eco Roby Facchinetti : «Un profondo lutto ha colpito tutti noi, per la morte di un vero amico e di un grande artista: Manuel Frattini. Le sue interpretazioni rimarranno nella storia del musical italiano. Mancherai a tutti noi, nostro piccolo grande Manuel! Buon Viaggio»Sconvolta, come lei stessa dice, ancheche dedica queste parole all'amico di sempre: «Sono sconvolta. Non riesco ancora a crederci. Ci ha lasciato per sempre, così, di punto in bianco, e per uno maledetto arresto cardiaco, un personaggio unico, un grande ballerino, un artista unico, eccezionale. Un adorabile, delizioso amico da sempre: Manuel Frattini. TVB. RIP.»E ancora, anche le regine della tv Caterina Balivo hanno voluto ricordare il divo del musical. La prima scrivendo semplicemente «Buon viaggio #ManuelFrattini... Grazie per la tua arte, la tua gentilezza d’animo e la tua magia sul palco», la seconda con una commovente dedica in apertura a Non è la D'Urso, dove si è detta «senza respiro» per la perdita.