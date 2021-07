Mantova, pestaggio con mazze da baseball: un ragazzo di 23 anni è in fin di vita

Una brutale aggressione con mazze da baseball, frutto di regolamento di conti, fuori da un centro commerciale a Mantova si è consumata l'altra notte e due giovani sono ricoverati in gravissime condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Carlo Poma. Sono le vittime del pestaggio, nella notte tra giovedì e ieri, nel piazzale di un centro commerciale alle porte di Mantova. P. F. F., 35 anni, residente in un Comune alle porte della città a e il 23enne A. N., anche lui residente nell'hinterland, sono stati oggetto di quello che sembra configuarsi come un vero e proprio agguato.

APPROFONDIMENTI ROMA Willy Monteiro, le chat dei fratelli Bianchi tra minacce e pestaggi:... PESCARA Due coltellate al collo per rubare l'orologio: grave un 58enne L'AQUILA Con un machete minaccia i carabinieri: panico nel condominio.... PODCAST Gli ultimi fatti di sangue a Roma: omicidi e accoltellamenti, sette... POLIZIA Brutale aggressione nella zona della movida di Formia: daspo Willy...

Pestaggio con mazze da baseball nella notte alle porte di Mantova: la pista del regolamento di conti

Il più giovane, di nazionalità albanese, sarebbe in pericolo di vita, mentre per l'italiano 35enne ci sarebbe qualche speranza in più pur in un quadro clinico di estrema gravità. I carabinieri che stanno indagando si limitano a questo, trincerandosi dietro il massimo riserbo per quanto riguarda dinamica, modalità e motivi dell'agguato che appare, però, un regolamento di conti. I militari starebbero verificando i filmati delle telecamere del centro commerciale, anche se l'agguato è avvenuto in una zona defilata del piazzale, di difficile sorveglianza da parte dell'occhio elettronico.

I due, secondo una prima versione dell'accaduto, sarebbero stati invitati ad un appuntamento da una telefonata ricevuta mentre si trovavano in un bar. Una volta raggiunto il piazzale del centro commerciale, che dista pochi chilometri dalle loro abitazioni, i due si sarebbero trovati di fronte a quattro-cinque persone che li hanno aggrediti a colpi di mazze da baseball (una è stata trovata poco distante dal luogo dell'aggressione) e ridotti in fin di vita. Il magistrato ha aperto un fascicolo contro ignoti con il tentato omicidio come ipotesi di reato.

Milano, organizzazione nazi-fascista smantellata: tra gli idoli dei 20enni il terrorista Breikvik

Santa Maria Capua Vetere, pestaggi in carcere: sospesi i 52 agenti. Cartabia: «Tradita la Carta»

Cinghiate in centro, tre Daspo e caccia ad altri cinque ragazzi `