Mantova, donna trovata morta in casa con ferite da taglio: arrestato il genero

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Mantova, in quanto gravemente indiziato dell'omicidio della suocera di 73 anni, a Malavicina di Roverbella, nel Mantovano. La donna era stata trovata senza vita nella serata di ieri nella sua villetta e il personale del 118 ha contattato i carabinieri per segnalare una morte sospetta.

I rilievi, l'intervento sul posto del pm di turno e del medico legale hanno consentito di stabilire, nel giro di poche ore, che il decesso non poteva essere compatibile con un malore o con una caduta accidentale, come era sembrato inizialmente, bensì per le lesioni inferte da un'altra persona. Dopo aver ascoltato i parenti ed effettuato i riscontri grazie all'analisi di alcune telecamere a circuito chiuso della zona, è stato possibile ricostruire le ore precedenti alla morte dell'anziana. L'uomo si trova stato ora nella Casa Circondariale di Mantova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il corpo dell'anziana, che presentava traumi e ferite da taglio, era ai piedi della scala di casa che conduce al piano superiore. Si chiamava Anna Turina e viveva da sola nella villetta accanto a quella del figlio, che ha scoperto il cadavere della madre. È stato tra i primi ad essere sentiti dai carabinieri che stanno indagando ad ampio raggio.