Maniaco, scoperto mentre si masturba, fugge in spiaggia e cerca di nascondersi tra i bagnanti: bloccato

È stato denunciato dalla polizia un 38enne, non residente in città, che ieri mattina, poco prima delle 8, praticava atti di autoerotismo sulla pista ciclabile Vasto-San Salvo, in un tratto altamente visibile anche dalle auto in transito sulla statale 16. La volante del commissariato, allertata da alcuni cittadini che stavano praticando attività fisica, si è messa alla ricerca dell’uomo che, resosi conto di essere stato scoperto, ha precipitosamente tentato la fuga in bici. Un militare fuori servizio, che ha assistito alla scena, si è messo al suo inseguimento coordinandosi con gli agenti di polizia che stavano raggiungendo la zona. Il 38enne ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine dirigendosi in spiaggia e cercando di nascondersi tra i bagnanti ma, poco dopo, è stato rintracciato e bloccato. La ricostruzione dei fatti, attraverso le dichiarazioni di più testimoni, ha permesso di accertare che l’uomo «incurante di chiunque transitasse a quell’ora sulla pista ciclabile, si masturbava a ridosso della stessa, rivolto verso la statale 16, nonostante vi fossero già numerose persone, tra cui bambini, che facevano attività sportiva», spiega il vice questore aggiunto Fabio Capaldo. Ultimo aggiornamento: 09:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA