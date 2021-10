Manfredi, neosindaco di Napoli derubato a Roma: finestrino rotto e pc trafugato. Era nella Capitale per Gualtieri

Brutta sorpresa ieri a Roma per il neosindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sul palco con Roberto Gualtieri per il comizio conclusivo della campagna elettorale in piazza del Popolo. Alla fine della manifestazione, tornando con i suoi collaboratori all'auto parcheggiata in strada, il sindaco ha trovato un finestrino infranto: dalla vettura erano stati asportati alcuni oggetti personali, in particolare un pc portatile e degli zainetti. L'episodio, riferito oggi l'edizione napoletana di Repubblica, è stato denunciato in Questura nella capitale prima del rientro nel capoluogo campano.

APPROFONDIMENTI CAMPANIA Napoli, Manfredi eletto sindaco già al primo turno:... LA GIORNATA Ballottaggio Roma, Gualtieri e Michetti chiudono la campagna... ROMA Ballottaggio Roma, Gualtieri: «Siamo pronti per governare»