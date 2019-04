Pensionato morto, lo sfogo del prefetto: «Con un cane ci sarebbe stata rivolta, invece tutti zitti»

Vittorio Saladino, uno dei tre commissari prefettizi di Antonio Cosimo Stano.



«Stano era sconosciuto ai servizi sociali perché nessuno, per quanto ne dicano oggi, ha mai fatto segnalazioni - aggiunge il prefetto - La cosa strana è che il soggetto era preso di mira da tanto tempo e nonostante questo anche il responsabile dei servizi sociali ne era all'oscuro. Manduria tra l'altro è capofila nell'efficienza dei servizi sociali, è un paese ricco tra i primi posti di quelli con cittadini risparmiatori, preso di mira da turisti inglesi e tedeschi». Nessuna giustificazione, dunque, e l'annuncio: «alla manifestazione di sabato 4 maggio per la legalità - ha detto Saladino - parteciperemo con il gonfalone come Commissione straordinaria. Le colpe le ha una comunità distratta, chiusa, coi giovani bombardati dai media e da episodi negativi. Come si fa a rendere oggetto di gioco un uomo, un soggetto indifeso?». «Se i bulli invece che con quel pover'uomo se la fossero presa con un cane, ci sarebbe stata la rivolta popolare. E invece tutti zitti, in un silenzio assordante che oggi mi lascia amareggiato. Quanto subiva Stano è stato chiuso e isolato in una casa, in una strada, in una comunità: un essere umano che abitava davanti a una parrocchia lasciato solo. Il prete ha detto di essere intervenuto più volte, ma perché non ha segnalato subito ai servizi sociali?». Lo sfogo, forte e appassionato, è del prefetto, uno dei tre commissari prefettizi di Manduria che, all'Adnkronos, parla di un «silenzio assurdo» che ha avvolto e cullato la brutalità delle aggressioni subite nel tempo da

«L'intervento è stato tempestivo, ma sarebbe stato ancora più tempestivo se quelli che sapevano avessero informato gli organi di polizia molto tempo prima: oggi Stano sarebbe tra noi», ha detto il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo in una in intervista al Tg1 a proposito dell'inchiesta. Per l'accaduto sono indagati 14 giovani, 12 dei quali minorenni. Sulla violenza ci sarebbero filmati fatti con i telefonini dalla baby gang che testimonierebbero che l'uomo veniva sottoposto a lungo a violenze e vessazioni. Il procuratore ha parlato di una «bravata criminale». «Tutti coloro che hanno partecipato - ha detto - saranno chiamati a rispondere e nei confronti di costoro saranno chieste pene esemplari».

LO SFOGO DI UNA MAESTRA

«Per carità la noia. Se ci fossero un cinema e un teatro a Manduria non esisterebbero le baby gang? Qui il problema è uno, ma costa ammetterlo: questi ragazzini vivono in un contesto di impunità fin da piccoli grazie a genitori pronti a difenderli sempre e comunque, pur davanti a evidenze vergognose». A parlare è Pamela Massari, maestra nella scuola elementare di Manduria dove più di qualcuno tra i 14 indagati per la morte di Antonio Cosimo Stano ha studiato.



«Accusare una comunità è azzardato - continua l'insegnante - piuttosto concentriamoci su questi ragazzini sempre più sfrontati. Potrei elencare decine di episodi di cui sono stata protagonista io ma anche tanti miei colleghi, atteggiamenti genitoriali che hanno mortificato e tarpato la mia attitudine professionale. Mamme e papà che si sentono in diritto di inveirti contro perché hai osato rimproverare l'alunno. Le storie che ogni tanto si sentono sono vere: e passare dalla passione per l'insegnamento al lassismo da parte dell'istituzione scolastica per una sensazione di impotenza è purtroppo tutt'altro che difficile».

