Manager ruba Rolex e braccialetto Tiffany in aeroporto: nei guai Monica Pirovano, regina dell'acciaio

Mano lesta al metal detector, spariscono un Rolex e un braccialetto da mille euro: guai seri per Monica Pirovano,

ex presidente di Confindustria Valle d'Aosta e attuale amministratore delegato della Cogne Acciai Speciali. La manager è accusata di essersi appropriata di un orologio Rolex Datejust da 8mila euro e di un costoso bracciale Tiffany da mille euro, dimenticato da una passeggera nella vaschetta che passa ai controlli in aeroporto a Caselle, al metal detector appunto.



«È stato un malinteso, in totale buonafede. Siamo stupiti dell'attenzione che ci è stata riservata», ha detto l'avvocato Maurizio Bortolotto, difensore della manager. «Abbiamo dato la massima disponibilità ad incontrare il pubblico ministero per spiegare quanto accaduto. Quando sarà possibile, mi auguro al più presto, incontreremo il pm Chiara Maina, titolare del fascicolo», ha aggiunto il legale. «C'è la massima serenità, chiariremo tutto».



Rolex e Tiffany sono stati poi ritrovati in casa della Pirovano, che è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato: a denunciare il fatto la stessa proprietaria di orologio e braccialetto, una donna che si stava imbarcando per la Sardegna. In un primo momento la donna pensava che gli oggetti fossero stati ritirati al marito dopo il passaggio ai controlli: ma i poliziotti della Polaria, analizzando le banche dati dei passeggeri allo scalo dello scorso 21 giugno e le immagini delle telecamere, hanno identificato la presunta autrice del furto scoprendo chi era.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«regina dell'acciaio»,