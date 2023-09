Roma, uccide la madre a coltellate e chiude il corpo in un sacco, poi chiama il 112: choc a Primavalle

L'ha accoltellata e poi ha "sigillato" il corpo dell'anziana madre con alcuni sacchi dell'immondizia per nasconderlo infine nell'armadio della camera da letto. Si è consumato così un matricidio a Primavalle dove la scorsa notte i carabinieri della stazione Roma Montespaccato e del Nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere sono intervenuti su chiamata dello stesso assassino.

Cosa è successo

I militari sono arrivati così in via Pietro Gasparri e hanno trovato l'uomo in casa.

E' stato lui stesso ad indicare dove avesse nascosto il corpo: dentro un armadio della camera da letto.

La vittima

Sulla base di una prima visita del medico legale, la donna, classe 1935, sarebbe stata uccisa almeno una settimana fa da una coltellata sferrata al collo. Il figlio, di 59 anni, che ha sempre vissuto con lei ha confessato il delitto e il motivo all'origine dello stesso: un debito a cui non aveva dato seguito e che non poteva però più nascondere.

Le indagini

L'uomo, in stato di fermo, è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli in attesa della convalida.