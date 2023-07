Mamma strangola e uccide il figlio di un anno, poi chiama i soccorsi: choc a Voghera, la donna è in ospedale

La telefonata al 118: «Ho ucciso mio figlio». Così una mamma di 45 anni ha avvisato i soccorsi dopo aver strangolato il figlio di appena un anno. La tragedia si è consumata in via Mezzana a Voghera (Pavia).

Strangola il figlio e chiama i soccorsi

Dai prima accertamenti, sembra che sia stata la la stessa madre a chiedere l'intervento dei soccorsi. La donna, che avrebbe agito in preda a un raptus, si trova ora ricoverata in psichiatria al policlinico San Matteo e verrà sottoposta a fermo da parte dei carabinieri.

Chi è la mamma

La donna, che ha 45 anni, si trova ora in ospedale, nel reparto di Psichiatria del San Matteo per una serie di accertamenti dopo di che, quando sarà possibile, i magistrati la interrogheranno in presenza di un avvocato. Si trovava in casa da sola, il compagno era uscito per andare al lavoro.