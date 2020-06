Torino, incendio in casa: mamma si lancia dal balcone con la figlia di 2 anni. Entrambi gravi

Dramma a Torino. Per sfuggire alle fiamme che si erano sviluppate nell'appartamento, al terzo piano, una mamma 30enne si è lanciata dal balcone con la bimba di due anni. Lo riferisce il 118 presente sul posto con ambulanze medicalizzate. Entrambe sarebbero in codice rosso. A causa delle fiamme è rimasta intossicata anche un'anziana che si trovava in appartamento vicino. La donna dai primi accertamenti non risulta grave. È accaduto alla periferia del capoluogo piemontese. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco, che hanno evacuato alcune persone con le autoscale, si sarebbero sviluppate da un vano ascensore del condominio.

In base alle prime informazioni, l'incendio sarebbe partito dall'ascensore, un vecchio impianto ancora in legno. La madre è stata ricoverata al San Giovanni Bosco, la figlia di appena otto mesi al Maria Vittoria, da dove potrebbe però venire trasferita all'ospedale infantile Regina Margherita. Il padre non era in casa perché al lavoro.

