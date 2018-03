Maltratta da anni la compagna, bloccato mentre la picchia in strada: lei voleva lasciarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un romano di 53 anni, nullafacente, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari, a seguito di una segnalazione di lite in strada, giunta al pronto intervento 112, sono intervenuti in largo Federico Borromeo, a Primavalle, dove sono riusciti a bloccare il 53enne che stava ancora picchiando la convivente, 46enne romana.La donna è stata subito soccorsa ed accompagnata dal 118 al pronto soccorso dell'Ospedale San Filippo Neri dove è stata visitata e dimessa con 6 giorni di prognosi, per percosse. L'uomo è stato ammanettato e portato in caserma. In sede di denuncia, la donna ha riferito ai militari che da circa 4 anni, da quando avevano deciso di lasciarsi, l'ex ha spesso mostrato un atteggiamento aggressivo, arrivando a maltrattarla più volte, sia fisicamente che psicologicamente. Ricostruito quanto accaduto, alla luce della denuncia presentata dalla donna, l'uomo è stato condotto direttamente in carcere a Regina Coeli.