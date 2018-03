Maltrattamenti sui disabili, blitz dei Nas: 8 arresti, anche medici e un religioso

Quindici misure cautelari sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri del Nas nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, in un'inchiesta su «ripetuti e violenti maltrattamenti» su disabili in una struttura riabilitativa di Venosa (Potenza). Tra le persone coinvolte - secondo quanto si è appreso - vi sono dipendenti, medici e un religioso.



Otto persone sono state arrestate e poste ai domiciliari: la struttura riabilitativa è quella dei «Padri Trinitari» di Venosa (Potenza). Stamani - secondo quanto si è appreso - sono state eseguite anche le misure cautelari di cinque divieti di dimora e di due interdizioni dalla professione medica.

Alle 11.30 i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa negli uffici della Procura della Repubblica di Potenza.