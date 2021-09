Maltempo, temporali in Liguria e tromba d'aria in Toscana: sindaci valutano chiusura delle scuole

Il maltempo piomba sull'Italia. Allagamenti e black out a Massa, tetti scoperchiati. Trombe d'aria e pioggia forte sulla costa nord della Toscana nel pomeriggio, a Carrara, Massa e Marina di Pisa. Un violento fortunale, con raffiche stimate anche a 140 kmh, si è abbattuto sui comuni di Massa e di Carrara, causando danni alle strade per la caduta di piante e alberi e per gli allagamenti dei sottopassi, pure con auto bloccate dall'acqua tuttavia al momento non si segnalano feriti. La circolazione è rimasta bloccata, con strade diventate fiumi e viadotti impercorribili. Ha piovuto fortissimo per circa mezz'ora. Violente raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, anche quello della piscina di Carrara, e sradicato decine di alberi, anche di alto fusto, finiti in strada, con auto danneggiate, taverne e garage allagati. Numerose abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica e senza segnale telefonico per un blackout.

Sindaci valutano chiusura delle scuole

I sindaci stanno vagliando se chiudere le scuole domani, fare i sopralluoghi e verificare eventuali danni. Una tromba d'aria più o meno nello stesso orario si è abbattuta nel pomeriggio sul litorale di Pisa col passaggio della perturbazione. Oltre alla pioggia battente, le violente raffiche di vento hanno smosso materiale dai tetti e spezzato rami dagli alberi che hanno invaso le sedi stradali. Una decina le richieste di soccorso pervenute ai vigili del fuoco che stanno ancora operando per mettere in sicurezza gli edifici e liberare le strade. Il temporale è durato circa un'ora e ha colpito anche la città di Pisa senza che vi si segnalino particolari disagi. L'allerta meteo gialla era prevista e per questo motivo il Comune aveva deciso di rinviare a data da destinarsi la sfilata del corteo storico del Gioco del Ponte che impegna centinaia di figuranti in costume medievale.

#Maltempo #26settembre, nel pomeriggio piogge e forti raffiche di vento hanno interessato parte della #Toscana e della #Liguria: #Vigilidelfuoco al lavoro per alberi abbattuti e allagamenti. Nella clip il lavoro delle squadre a #Genova pic.twitter.com/sGKIXabRTr — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 26, 2021

Maltempo proveniente dalla Liguria

Il sindaco di Massa (Massa Carrara) Francesco Persiani invita i cittadini a muoversi soltanto per necessità, mentre le squadre dei tecnici comunali, la polizia municipale, la protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine sono impegnate negli interventi di messa in sicurezza delle strade e del ripristino della viabilità per le principali arterie, tra cui l'Aurelia, rimaste allagate e bloccate dalla pioggia e dalla caduta di alberi e piante. «Si è trattato di fortissime raffiche temporalesche - ha spiegato il sindaco dalla sala del Coc - derivate da celle di precipitazioni provenienti dalla Liguria che a causa dell'elevata temperatura trovata sulla nostra costa si sono energizzate, dando luogo al nubifragio. A Massa il vento ha raggiunto 141 km/h in 30 minuti». Il sindaco, confortato da una situazione in netto miglioramento per i prossimi giorni ha deciso di tenere le scuole aperte nella giornata di domani. Chiuso invece dalla Provincia l'istituto alberghiero 'Minutò a Marina di Massa.

Il Carnevale di Viareggio si ferma

Al Carnevale di Viareggio è stata fermata la sfilata dei carri allegorici a causa del vento e della pioggia battente. Il corso aveva effettuato metà del tragitto previsto in questa edizione che, a causa del Covid, è stata spostata a settembre. Fermati anche la musica e i movimenti sui carri, mentre gli spettatori hanno abbandonato le tribune. Non avevano sfilato le mascherate di gruppo e le maschere isolate. Temporali erano stati previsti per la giornata di oggi in tutta la Toscana.

Strade allagate a causa della pioggia, sempre a Viareggio (Lucca) nel pomeriggio, dove le pinete sono state chiuse per il maltempo, mentre nell'interno la Ss12 dell'Abetone e del Brennero è stata interrotta dall'Anas nei pressi di Bagni di Lucca per la carreggiata invasa da rami e tronchi di albero. Sul posto squadre Anas e forze dell'ordine per la gestione della situazione e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile. Temporali, anche con grandine, e forti colpi di vento a Firenze e nella sua area metropolitana nel pomeriggio. La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze raccomanda la massima cautela alla guida e all'aperto per la presenza di detriti e ramaglie trasportate dal vento.

Temporali e grandine a Firenze

Temporali con grandine e colpi di vento su gran parte del territorio metropolitano di Firenze nel corso del pomeriggio. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze raccomanda la massima cautela alla guida e all'aperto per la presenza di detriti e ramaglie portate dal vento.