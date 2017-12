Onda anomala colpisce l'aliscafo da Ponza e sfonda il portellone /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per l'aliscafo Airone Jet partito questa mattina alle 7.45 dal porto Ponza e dretto a Formia. Intorno alle 8.15 quando l'imbarcazione aveva da poco superato Zannone e si trovava a circa tre miglia al largo dell'isola un'onda anomala ha colpito l'aliscafo con violenza provocando seri danni al portellone e agli oblo.L'aliscafo ha imbarcato acqua e ci sono stati momenti di tensione. A bordo oltre all'equipaggio c'erano solo due passeggeri, per fortuna nessuno è rimasto ferito. Immediatamente è stato lanciato l'allarme alla Capitaneria, ma l'Airone è comuqnue riuscito a raggiungere il porto di Formia dove è arrivato alle 10.15. La capitaneria di porto ha avviato una indagine sull'indicende per capire cosa sia accaduto. Al momento l'aliscafo visibilmente danneggiato rimane nel porto di Formia.