Il maltempo flagella l'Italia da nord a sud: treni sospesi, frane e forti raffiche di vento

La perturbazione atlantica - battezzata Christian - che sta già interessando l'Italia continuerà a determinare condizioni di maltempo anche nelle prossime ore su buona parte del Paese, con piogge, temporali e venti forti.

Le previsioni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo: anche oggi condizioni di intenso maltempo al Nord, segnatamente su Alpi e Prealpi, alte pianure, pause asciutte sul resto della pianura. Tempo a tratti instabile sull'alta Toscana, maltempo in Campania, piogge diffuse in Sicilia, ma veloci, isolate in Puglia. Tempo più soleggiato sul resto delle regioni. Venti forti di Libeccio sul Mar Ligure che sarà agitato.

Ore 8.56 E' temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 35 Dei Giovi, nel comune di Ronco Scrivia, in entrambe le direzioni, a causa di una frana nell'area metropolitana di Genova. Sul sito stradale sono caduti fango e detriti. Chiuso, sempre per frana e sempre nel genovese anche un tratto della statale del Turchino, in entrambe le direzioni. Lo si legge in una nota dell'Anas. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Ore 8.52 Una stazione allegata con conseguente interruzione di una tratta ferroviaria, partenze soppresse e inevitabili ritardi. Il maltempo che sta interessando la Campania, sta creando forti problemi ai pendolari che si servono dei treni della Circumvesuviana. Come annunciato dall'Ente Autonomo Volturno, «causa allagamento della stazione di Scafati (Salerno), al momento la circolazione sulla tratta Pompei santuario-Poggiomarino è interrotta. I treni in programma da Poggiomarino partono da Pompei». Soppressi i treni delle 6.49 da Scafati verso Poggiomarino e quello delle 8.04 sulla tratta inversa. Cancellati anche i convogli delle 7.47 in partenza da Napoli verso Poggiomarino e quello delle 9.16 diretto da Poggiomarino a Napoli. Soppressione anche per i treni delle 8 che da Napoli era diretto a Sorrento e quello programmato alle 10 da Sorrento verso il capoluogo campano.

Ore 8.45 Per il maltempo si è verificata la caduta di cavi dell'alta tensione nella zona di Civitavecchia. E' accaduto in via Tirso dove sono intervenuti alle 00.30 i vigili del fuoco di Civitavecchia, alla presa con una nottata impegnativa con numerosi interventi. Probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo i cavi sono caduti in via Tirso e nel sottostante raccordo autostradale che collega il porto a Viterbo. Gli uomini della caserma Bonifazi, coadiuvati dalla polizia stradale e da una volante del commissariato, hanno bloccato le strade per evitarne l'avvicinamento. Il personale Enel e Terna ha provveduto a verificare la mancanza di tensione. Successivamente, messa in sicurezza l'area, verso le 4, i Vigili del fuoco hanno dovuto rispondere ad altri interventi dovuti alla forte pioggia.

Ore 8.41 Trenitalia informa in una nota che la circolazione ferroviaria è sospesa dalle 1.50 di questa notte sulla linea Roma-Napoli, via Formia (FL7) nel tratto fra Roma Casilina e Latina, e sulla linea Roma-Nettuno (FL8) *per danni provocati dal maltempo. Durante il forte temporale un fulmine ha provocato l'incendio di una cabina cavi nei pressi di Torricola, con conseguenti danni agli impianti di circolazione dei treni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell'infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare la circolazione. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale con deviazione del traffico via Cassino e attivato un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Roma Termini e Latina e tra Roma Termini e Nettuno. Predisposti i servizi di Smart Caring e attivato il servizio di Customer Care nelle stazioni di Roma Termini, Campoleone, Nettuno, Aprilia e Latina.

Ore 7.36 Continua a piovere sul Piemonte, dove permane l'allerta rossa per rischio idrogeologico ed idraulico nella zona centro-orientale della regione. Nelle ultime tre ore le precipitazioni, a carattere di rovescio, hanno fatto registrare i picchi più significativi tra Torinese e Biellese. In base alle rilevazioni dell'Arpa, i picchi più significativi sono stati registrati nel Torinese a Graglia (65,2 millimetri, 98 millimetri in 6 ore), Varisella (62,4 mm, 89,6 in 6 ore), e Pian Audi (55,8 mm), mentre nel Biellese a Oropa nelle ultime tre ore sono caduti 49,1 millimetri di pioggia. «Scuole chiuse ad Alessandria» e in numerosi altri centri della provincia, «strade e tratte ferroviarie ancora chiuse tra Piemonte e Liguria», scrive su Twitter Marco Gabusi, assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte che «sta portando soccorso in tutte le zone colpite». Aperta a Torino la Sala Operativa in modalità H24.