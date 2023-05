Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: allarme per il Po

Torna il maltempo sull'Italia.

Maltempo Emilia Romagna, torna l'incubo alluvioni, due morti in Romagna, migliaia di sfollati: «Ora c'è il rischio frane»

Maltempo: alluvione e famiglie sfollate in Emilia-Romagna, allagamenti in centro a Bologna e Imola, scuole chiuse e stop ai treni

Allerta anche per il Po. Siccità ed emergenza idrica lungo il grande fiume, ecco la situazione. Il mese di aprile e la prima decade di maggio, all'insegna di condizioni meteorologiche maggiormente dinamiche rispetto all'inverno, stanno favorendo un incremento della disponibilità di risorsa idrica nel distretto del Po, in particolare nei grandi laghi regolati dove, negli ultimi giorni, si è registrato un incremento dei valori, tutt’ora in corso.