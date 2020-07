Maltempo, tempesta nel Ferrararese: danni e alberi caduti. Frana nel Bergamasco: bloccata statale 42

La carreggiata in direzione Bolzano della strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» è temporaneamente chiusa dal km 30,200 al km 32,800 ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, a causa di una frana causata dalle forti piogge di ieri. Le operazioni di ripulitura della carreggiata sono al momento in corso. Lo ha comunicato l'Anas.