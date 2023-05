Maltempo in Emilia-Romagna, sale il numero dei morti: la coppia di agricoltori e l'anziano, chi sono le vittime

Maltempo Emilia Romagna.

E' salito il numero delle vittime nelle ultime ore. La regione finisce ancora una volta sott'acqua mentre il maltempo non sembra voler dare tregua. Novecento persone evacuate, fiumi in piena, sistema fognari in tilt, centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

Le vittime di Ronta

E' di cinque morti il bilancio dell'emergenza maltempo nella provincia di Forlì-Cesena. Come fa sapere la prefettura di Forlì-Cesena tre vittime sono state registrate a Forlì, una a Ronta di Cesena e una a Cesenatico.

Coppia di marito e moglie morti sulla strada per Ronta, frazione del Comune di Cesena che si sviluppa lungo la Via Ravennate, all’interno del quartiere «Ravennate», a destra del fiume Savio, a circa 6 km dal centro cittadino che ora ha le sembianze di un fiume. La via Boscone all’altezza dell’agriturismo «I bosconi» a Ronta di Cesena è diventata un corso d’acqua, dopo l’esondazione che inizialmente ha sommerso via Masiera terza. Le zone di Ronta e San Martino in Fiume e sono le più colpite. Qui è avvenuta la tragica morte di Sauro Manuzzi, con la moglie Palma Maraldi - conosciuta come Marinella - che risulta dispersa, ma che è ormai data per morta.

Anziano intrappolato

L’altra vittima dell’ondata di maltempo è stata registrata a Forlì dove un uomo è annegato nella sua abitazione dopo l’esondazione del fiume Montone.L’anziano viveva in una casa di campagna con la moglie che è stata invasa dall’acqua. Lui è rimasto al piano inferiore dell’abitazione mentre la consorte è riuscita a salire al piano più alto. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato soltanto dopo laboriose ricerche.

Donna morta in trappola a Forlì-Cesena

Almeno 4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì-Cesena in seguito all’andata di maltempo che da ieri sta interessando il centro-Italia e che vede impegnati circa 600 vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, una persona sarebbe dispersa a Cesena e tre a Forlì.È invece di una donna tedesca il corpo senza vita trovato questa mattina sulla spiaggia di Cesenatico, sul litorale di Zadina. Non si esclude che il corpo possa essere stato trascinato lì dalla furia delle acque. Nel Ravennate è stata individuata anche una quinta vittima: si tratta di una persona deceduta all’interno di una macchina, tra Solarolo e Castel Bolognese. «Il corpo non è stato ancora recuperato perché l’auto è completamente sommersa», ha precisato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa.

I coniugi over 60

I due coniugi, 70 lui e ultrasessantenne lei, sono titolari di un’impresa agricola conosciuta e apprezzata pe le sue specialità, tra cui erbe aromatiche. I due sono usciti di casa alle 22 di ieri sera, probabilmente per constatare le condizioni dell’azienda, quando sono stati travolti da un’ondata di piena, pur se la zona non è contigua al fiume Savio. A dare l’allarme è stata la figlia 33enne. Sauro Manuzzi quando è stato soccorso, verso le 2.50 del mattino, era ancora vivo ma è mancato durante il trasporto in ospedale.

I sommozzatori volontari

Due squadre del Nucleo sommozzatori volontari di Treviglio (Bergamo), esperti in soccorso tecnico sanitario fluviale e lacustre, sono partire nella notte per raggiungere l’Emilia-Romagna travolta dall’alluvione. I sommozzatori hanno raggiunto Parma per poi concentrarsi sulla destinazione operativa di Sant’Agata sul Santerno, un comune di 2 860 abitanti della provincia di Ravenna.

Teenager in pericolo di vita: è salva

Arriva Piantedosi

Una ragazzina scende dal gommone, sollevata è presa in braccio da un operatore del soccorso, e può abbracciare i familiari che la aspettano dove l'acqua finisce. E' uno dei tanti momenti di salvataggio nella mattina di Faenza: via Lapi è interrotta a metà dall'esondazione del Lamone e proseguendo è sommersa almeno un metro. «Stiamo aspettando che torni la barca, sono andati a cercare i nostri parenti», spiega una donna a una pattuglia dei carabinieri. «Meglio se vi spostate, ci hanno segnalato che il fiume ha ripreso a crescere» la risposta dei militari. Due ragazzi escono da una strada laterale portando via due gatti in contenitori di plastica. «Io abito al terzo piano e il mio cane è rimasto lì da ieri» dice un'altra donna. «Io ero fuori quando è arrivata l'acqua, sono rimasta fuori»

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in partenza per le zone colpite dal maltempo. Sorvolerà le aree alluvionate a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco. Andrà quindi al Centro di coordinamento della Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna e infine in prefettura.