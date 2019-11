Maltempo, donna muore nell'auto travolta dall'alluvione. Stava andando a lavorare

la donna avrebbe lasciato la sua vettura per raggiungere a piedi un'altra macchina che si era impantanata a causa dell'acqua quando è sopraggiunta la piena del fiume.

Aveva 52 ani la donna travolta e uccisa dall' alluvione nell'Alessandrino. «Era nostra dipendente da 11 anni, una persona preziosa, perbene, solare. Ci mancherà molto, è una grossa perdita per tutti noi, ospiti compresi»., direttore-gestore della casa di riposo Fondazione e Soggiorno Santa Giustina di via Papa Giovanni XXIII 15, ricorda così. La 52enne, dispersa da questa mattina nelle acque del fiume Bormida , è stata ritrovata nel pomeriggio, senza vita, dai vigili del fuoco e dai carabinieri. La donna è stata travolta dalla piena mentre stava andando al lavoro.«Sull'esatta dinamica di quanto accaduto non so ancora nulla di preciso. Mi è stato solo detto che Rosanna avrebbe parcheggiato l'auto poco prima delle transenne, per poi incamminarsi a piedi - aggiunge -. Di certo, in questi giorni ho ricevuto molte telefonate di dipendenti che non potevano venire in struttura per le pessime condizioni meteo. Tutti siamo molto vicini al marito e al figlio».Secondo un'altra ricostruzione,