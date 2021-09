Maltempo, nel Varesotto crolli per le forti piogge. Cittadini invitati a non uscire di casa

Crolli, auto sommerse dall'acqua, strade invase dai detriti: desta preoccupazione il maltempo che si sta abbattendo nel Varesotto e nel Mianese. Chiusa al traffico la carreggiata in direzione Vergiate della strada statale 336 dell'Aereoporto di Malpensa dal km 5,500 al km 5,000, all'altezza del territorio comunale di Gallarate, in provincia di

Milano. Le squadre Anas sono sul posto per la pulizia della carreggiata su cui si sono riversati fango e detriti e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Maltempo, Malpensa allagata: vigili del fuoco salvano passeggeri con i gommoni

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, in un sottopasso limitrofo alla stazione ferroviaria un'automobile è finita sott'acqua e il Comune ha diramato un alert per avvisare i cittadini e chiedere loro di non uscire di casa. Nella vicina Jerago Con Orago una parete di contenimento è crollata a causa delle forti piogge. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Varese, per sgombrare la strada dai detriti. Il crollo ha interessato anche una tubatura del gas.

Meteo, allerta arancione in Lombardia e Toscana: temporali in arrivo su Nord e parte del Centro

Diversi gli allagamenti che si sono verificati nella provincia di Varese, con oltre cinquanta richieste di aiuto arrivate ai vigili del fuoco. Anche nell'alto Milanese si sono registrati diversi allagamenti, mentre a Milano è iniziato a piovere intorno alle 13. Ieri è' stato diramato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia un avviso di criticità arancione per temporali forti in città fino alle 19 di stasera.