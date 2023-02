Malore nel sonno, trovata morta a letto Stefania Zampieri: la donna marchigiana aveva 37 anni

Il malore e la morte nel sonno. Cupra Marittima (Ascoli) piange la scomparsa di una giovane donna morta, nel pomeriggio di ieri a soli 37 anni. Si tratta di Stefania Zampieri, che è stata trovata priva di vita nell'appartamento dove viveva, insieme al padre, nel centro abitato della cittadina rivierasca.

La ragazza, probabilmente morta nel sonno, in seguito ad un arresto cardiaco. A scoprire il corpo è stato proprio il padre quando, rientrato in casa, si è reso conto che la figlia non era mai uscita dalla propria camera. Una volta raggiunta la stanza si è trovato di fronte all'orribile scoperta. La trentasettenne non dava segni di vita ed era immobile. L'uomo ha subito chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata l'ambulanza. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. Il malore che l'ha stroncata era arrivato probabilmente alcune ore prima. Sul posto, come da prassi in questi casi, sono andati anche i carabinieri della stazione di Cupra. Al momento la salma è a disposizione della Procura per un’eventuale esame autoptico