Malore mentre gioca a calcetto, Vincenzo Re muore davanti agli amici: aveva 49 anni

Si è accasciato al suolo mentre giocava a calcetto: vittima Vincenzo Re, 49enne morto ieri in un campetto di calcio del quartiere San Leone di Agrigento. Il 49enne avrebbe perso i sensi dopo un malore e nonostante l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 e la corsa disperata in ospedale, il cuore dell’uomo ha cessato di battere prima dell’arrivo all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sotto choc i compagni di calcetto che hanno assistito alla vicenda senza poter far nulla per salvare Vincenzo. Quest’ultimo era molto noto in città: il figlio e il fratello sono noti avvocati del Foro di Agrigento. Amante dello sport e del calcio, era un tifoso dell’Akragas.

Soltanto ieri la Sicilia era stata colpita da una tragedia che ha lasciato sotto choc Favara, dove Davide Licata, un ragazzino di 12 anni, è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre si allenava nella palestra di una scuola.