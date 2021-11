Malore mentre guida il camion, muore in una galleria sulla A14: chilometri di coda per il mezzo fermo

Tragedia sul tratto sambenedettese dell'autostrada A14: un camionista è morto mentre era alla guida del suo mezzo all'interno di una galleria. Colto da malore l'uomo non ha fatto nemmeno in tempo a chiedere aiuto. Il suo mezzo è rimasto fermo sulla strada nel più grande stupore degli automobilisti.

Parcheggia l'auto e viene colpito da malore: muore carabiniere di 54 anni

Michele De Vecchi, malore mentre corre: muore a 25 anni il consigliere comunale di Treviso

Ci sono stati momenti di panico, grandi frenate e poi una volta capito cosa era avvenuto è scattato subito l'allarme ai soccorsi. L'episodio è avvenuto all'interno della galleria Monterenzo lungo la corsia in direzione Nord. Sul posto 118, polizia autostradale e vigili del fuoco. Al momento si registrano oltre tre chilometri di coda.

L'INCIDENTE - Alle ore 13.00 circa, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato poi temporaneamente chiuso il tratto tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, in direzione di Ancona, a causa di un incidente avvenuto tra un'autovettura ed un mezzo pesante. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Al momento sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 314, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti «My Way» in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.