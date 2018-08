Ha un malore mentre fa il bagno: turista romano annegato nel Teramano davanti alla famiglia

Un turista romano di 80 anni, Antonio Bettoli, è annegato questa mattina nel tratto di mare all'altezza della spiaggia libera nella zona sud di Tortoreto Lido (Teramo). Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari della Guardia costiera e della polizia locale, intervenuti assieme al personale del 118, dopo il primo soccorso prestato dal personale del servizio di vigilanza a mare, l'uomo avrebbe accusato un malore accasciandosi in acqua.



È stato notato in mare dai bagnini della cooperativa Costa Sicura e raggiunto per essere riportato a riva. Qui è stato tentato il massaggio cardiaco e poi utilizzato il defibrillatore ma non è stato possibile rianimare l'anziano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA