In ospedale con un forte mal di stomaco, per i sanitari è «indigestione»: papà 29enne muore d'infarto dopo essere stato dimesso

Muore per infarto a 29 anni. Poco prima era stato dimesso dall'ospedale per «indigestione». Vincenzo Parziale, napoletano papà di una bimba di 6 mesi, è deceduto ieri sera, venerdì 16 giugno.

Si era recato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini lamentando un forte mal di stomaco e un dolore al petto. Un segnale che forse qualcuno ha sottovalutato.

Morto dopo essere stato dimesso

I sanitari gli hanno diagnosticato una cattiva digestione. Dopo le dimissioni Vittorio non ha fatto in tempo a varcare l'uscita dell'ospedale: si è accasciato al suolo dopo avere avvertito i sintomi di un attacco cardiaco che gli è risultato fatale. Assistita dagli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro la famiglia ha presentato una denuncia con la quale hanno chiesto alla Procura di fare luce sulla cause del decesso e su eventuali responsabilità.

La denuncia della famiglia

«È stato visitato - spiega al Corriere del Mezzogiorno l'avvocato Amedeo Di Pietro, che assiste i familiari del giovane assieme al collega Gianni Fusco - quindi gli hanno detto di aspettare. Vittorio si è allontanato, poi è tornato indietro: mentre saliva le scale è morto». Su disposizione del pm di turno la polizia ha sequestrato la cartella clinica. Il corpo sarà sottoposto a autopsia: è stata aperta un'inchiesta.