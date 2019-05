Maestra, mamma di tre bimbi, muore a 46 anni: mistero sulle cause del decesso

Mistero sulle cause del decesso di una donna di Caserta )., 46 anni,di tre figli, è stata trovata morta nel bagno della propria abitazione, in campagna, località Cappella, dove gestiva insieme al marito un'azienda agricola a indirizzo zootecnico con allevamento bovini e suini. La mamma 46enne ex maestra aveva rinunciato da tempo a insegnare perché amava molto gli animali.