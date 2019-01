Si ferma a dare soccorso e viene travolta: muore Agata, maestra di danza 43enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era fermata per prestare soccorso ad un automobilista, ma è stata travolta da un'altra auto ed è morta.La vittima è Agata Liegi, insegnante di danza di 43 anni di Castellana Grotte. La donna stava tornando a casa dopo aver finito di lavorare, a Putignano, quando ha notato un automobilista in panne e si è fermata per offrire soccorso. A travolgerla è stata Fiat Multipla che sopraggiungeva in quel momento. La donna è morta dopo un volo di 20 metri. Ferito il conducente dell'auto in panne rimasta coinvolta nello schianto.