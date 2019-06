La madre gli toglie il computer, 19enne si lancia dal quinto piano: è in fin di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma a Torino . Un 19enne si è buttato dal quinto piano della sua abitazione e adesso è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cto di Torino. Lo riferisce il Corriere della Sera, sulle pagine torinesi. Dietro al gesto, ci sarebbe il tentativo della madre di togliere al giovane la tastiera del computer, di fronte al quale sembra trascorresse tutto il giorno perché affetto da sindrome di Hikikomori, che letteralmente significa stare in disparte, isolarsi. Una vicina dice: «Stava sempre al computer, per questo litigavano sempre».