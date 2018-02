Madre e figlia trovate morte in casa, forse sono state uccise

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono forse più chiari i contorni del giallo che ha interessato oggi la Brianza dove sono state trovate in avanzato stato di decomposizione i cadaveri di due donne, madre e figlia, di 85 e 52 anni, Amalia Villa e Marinella Ronco, scoperti in un appartamento di Ornago (Monza), nel tardo pomeriggio. L'ipotesi è che si tratti di un duplice omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Vimercate e Monza.Inizialmente si era pensato alla morte naturale di una e al decesso per lo choc per l'altra, o una intossicazione di medicinali. Ma poi la sensazione che si trattasse di un omicidio ha preso sempre più corpo. Paolo Villa, 75 anni, fratello e zio delle vittime, è piantonato in ospedale, dove è stato portato per un malore. Tutto è nato proprio da questo episodio: l'uomo è andato nel locale dove si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale a Vimercate (Monza). Poiché viveva con le due donne alcuni conoscenti sono andati nella casa comune, quando è stato portato via in ambulanza, per avvisare i familiari. Avvertendo un odore strano e non ottenendo risposta alla porta, hanno dato l'allarme. Poco dopo la macabra scoperta.Nei primissimi momenti gli investigatori non escludevano alcuna pista, ma poi, pur con tutte le cautele del caso e lasciando aperte altre ipotesi, hanno preso la decisione di procedere al piantonamento di Paolo Villa. Ad insospettire prima di tutto il fatto che viveva con loro e non aveva avvisato nessuno della loro morte (anche se potrebbe aver vissuto alcuni giorni in stato di trance o confusionale) e inoltre nell'abitazione sono state trovate tracce di sangue, ma il medico legale sta ancora svolgendo gli accertamenti per risalire alle precise cause dei decessi. Apparentemente non vi sono evidenti segni di violenza sui corpi, ma il loro stato di decomposizione rende difficile capirlo senza accurati esami.Domani infatti ci sarà un ulteriore ispezione. La casa è risultata in ordine, forse eccessivamente pulita. In alcuni punti dell'abitazione i militari hanno rilevato tracce di sangue ripulite, non si sa se dovute a motivi medici o invece a ferite. Una vicina di casa che abita nell'appartamento di sotto al secondo piano, tra l'altro, ha fornito un altro elemento: parlando con i cronisti, ha spiegato di avere incontrato oggi Villa per strada e chiedendo di sua sorella e di sua nipote si era sentita dire, «stanno bene, sono in casa».